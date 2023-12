País do beisebol? Impulsionado por força econômica da MLB, esporte mira expansão no Brasil

L!: O anúncio da sua aposentadoria atuando pela seleção após a histórica campanha nos Jogos Pan-Americanos de 2023 marca o fim de uma era, mas o início de uma nova fase da sua caminhada. Quais os planos para a sua carreira extra campo?



RIENZO: Já vesti a amarelinha por muito tempo, agora chegou a hora de focar um pouco mais em mim e na minha família. Tenho certeza que a nossa era foi a melhor de todos os tempos dentro do beisebol nacional e conquistamos coisas jamais conquistadas antes, agora eu vou focar em novas aventuras que estão aparecendo. Recentemente fechei uma parceria com o pessoal do “Project Baseball”, um projeto mundial formado por grandes nomes do beisebol internacional, envolve embaixada dos EUA, nomes de sucesso da MLB e que visa desenvolver o esporte em mercados que precisam de apoio.



Sou o coordenador operacional e embaixador do território brasileiro. Estamos na torcida para que a cereja do bolo possa ser uma futura parceria com a Major League com uma presença fixa aqui no Brasil, onde eu também seria o encarregado, tentando fazer nosso beisebol estourar de uma vez por todas no território nacional, espalhando boas práticas do esporte pelo país inteiro, gerando oportunidades, empregos e uma vislumbre bem legal pro futuro.



L!: Em termos de negócios, gestão e estratégias, o que o beisebol brasileiro pode melhorar e implementar para que o futuro seja cada vez mais profissionalizado e minimamente similar às ligas internacionais?