Retrospectiva 2023: os destaques do ano no mundo dos negócios do esporte

Sem união pela liga do Brasileirão



Quando o ano começou, havia a expectativa que os clubes da Libra e do Forte Futebol fossem chegar a um acordo para a criação de uma liga única no futebol brasileiro. No entanto, os dirigentes se afastaram ainda mais e avançaram em acordos separados com investidores.



Os grupos, que antes visavam a criação da liga única, encerram 2023 como blocos comerciais que vão negociar os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. A ver se teremos alguma reviravolta no próximo ano.