Mega da Virada: o que é possível fazer no futebol brasileiro com R$ 570 milhões?

Reformar a Vila Belmiro ou São Januário



Não dá para construir um grande estádio do zero com o prêmio de R$ 570 milhões. O valor, no entanto, é suficiente para reformar palcos tradicionais do futebol brasileiro, como a Vila Belmiro e São Januário.



Tanto Santos quanto o Vasco têm projetos para modernizarem os respectivos estádios. No caso da Vila, estima-se que a reforma possa custar em torno de R$ 400 milhões. Já o projeto da Colina tem orçamento previsto na faixa de R$ 500 milhões.