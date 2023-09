Lance! Biz explica: O que é SAF e como funciona o novo modelo de negócios do futebol brasileiro? 

Quais são os valores investidos?



A compra e venda de SAFs no futebol brasileiro tem uma particularidade. Como não há donos anteriores e as negociações são feitas diretamente com as associações, os interessados costumam assumir as dívidas e fazer uma promessa de investimento na SAF.



Cada negociação determina como será esse investimento. A Treecorp, dona da SAF do Coritiba, por exemplo, terá que investir R$ 1,1 bilhão em até 10 anos. A 777 Partners, proprietária do Vasco SAF, terá que aportar R$ 700 milhões em até três anos.



