O narrador Galvão Bueno revelou, durante evento da N Sports, empresa no qual se tornou sócio, que a emissora deve transmitir os jogos das seleções brasileiras masculina e feminina de futsal. Ele também anunciou a intenção de exibir a Copa do Mundo Feminina de 2026, que será realizada no Brasil.

Em tom bem-humorado, Galvão demonstrou entusiasmo com os novos projetos. Após mudanças em sua trajetória profissional nos últimos anos, o lendário narrador afirma estar longe da aposentadoria e promete seguir ativo com novos negócios no esporte e na comunicação.

— Aposentado? Hipótese alguma. Eu tenho meus negócios... sou um maluco que produziu. Eu, há mais de 30 anos, crio gado. Estou no agronegócio há mais de 30 anos — explica Galvão.

Atualmente sem vínculos exclusivos, o narrador comanda o programa "Galvão e Amigos", na TV Bandeirantes, e participa das transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão Série A pelo Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. A agenda deve ser ampliada com novos projetos em desenvolvimento com a direção da N Sports.

— Eu trabalhava na Globo, que era uma exclusividade absoluta. Hoje eu tenho um contrato com a Amazon de três anos para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sei lá se a gente vai ter que mexer nisso daqui um pouco de tempo, mas tenho o meu programa ao vivo na Band e aqui nós estamos começando. Ainda vai muito longe — finalizou Galvão.

Galvão Bueno (Foto: Reprodução)

Chegada à N Sports

Na N Sports, o agora sócio Galvão Bueno participará das decisões estratégicas e de conteúdo, contribuindo para a definição da linha editorial e o desenvolvimento de novos produtos. Ele também atuará como conselheiro da atual gestão, liderada pelos co-CEOs André Barros, Edinho Potsch e André Argolo — sócios da Ola Sports, empresa que entrou no mercado de mídia este ano ao adquirir os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Ola Sports também reúne entre seus sócios o multiartista Antonio Tabet, o advogado especializado em esporte Marcos Motta e profissionais das agências On The Nose e Sportent. Com experiência acumulada ao longo de décadas no jornalismo esportivo, Galvão assume um papel de colaboração na nova fase da emissora.