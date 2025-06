Ex-Globo fará cobertura do Mundial de Clubes de motorhome por todo o país sede

A jornalista Carol Barcellos embarca nesta semana rumo aos Estados Unidos para uma cobertura exclusiva do Mundial de Clubes, em parceria com a Superbet. A apresentadora vai ficar encarregada de levar ao público uma perspectiva diferente do campeonato, percorrendo o país em um motorhome, mostrando a preparação das cidades que vão receber os jogos, e registrando os bastidores

e entrevistas exclusivas com torcedores locais.

O projeto, intitulado "Rota 32", será exibido em episódios semanais transmitidos nas redes e no Youtube da Superbet. Em um motorhome, Barcellos vai acompanhar jogos dos principais times internacionais, como Inter Miami, Bayern de Munique, Boca Juniors, Real Madrid, Juventus e Manchester City. Entre as cidades percorridas pela jornalista, estão Seattle, Los

Angeles, Miami, Orlando, Charlotte, Atlanta e Nova Jersey. Ao final do Mundial de Clubes, será lançado

um documentário com todos os registros, contando com conteúdos inéditos e entrevistas

divertidas e emocionantes.

- Passaremos um mês na estrada, apresentando as cidades, trazendo a beleza do percurso

e as histórias de torcedores e de tanta gente reunida por uma super paixão. No “Rota 32”,

vamos explorar o caminho que tem um título inédito como destino. É um projeto incrível - afirma a apresentadora Carol Barcellos.

A iniciativa reforça o posicionamento da Superbet de promover experiências originais e

engajadoras para os fãs de futebol, unindo paixão pelo esporte, entretenimento e presença

digital. Parte do documentário vai mostrar o caminho entre uma cidade e outra, a cultura

local, costumes e até os momentos mais curiosos da viagem.

Superbet Group é uma companhia de tecnologia e entretenimento fundada em 2008, na

Romênia, e que tem como missão proporcionar entretenimento em esportes e gaming.

Presente em 12 países, a Superbet opera no Brasil desde 2023, sendo a primeira a obter a

licença federal para atuar de forma totalmente regularizada. Patrocinadora master de clubes

como São Paulo F.C. e Fluminense, adota práticas de jogo responsável e é líder em

compliance e boas práticas, sendo membro da Associação Internacional de Integridade nas

Apostas (IBIA), órgão comercial sem fins lucrativos que representa o interesse na

integridade das maiores empresas e operadoras licenciadas de apostas online do mundo.

Conheça as 11 cidades-sede do Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 tem início neste sábado (14), com a partida de abertura entre Al Ahly e Inter Miami. Pela primeira vez com 32 equipes, o torneio contará com 63 jogos disputados em 11 cidades-sede espalhadas pelos Estados Unidos.

Miami

Seattle

Los Angeles

Orlando

Atlanta

Nashville

Charlotte

Cincinnati

Washington, D.C.

Filadélfia

Nova York/New Jersey