Piqué diz que Neymar pode bater pênalti na Kings League nesse sábado

PARIS (FRA) - Fora do último compromisso do Santos pelo Brasileirão por suspensão, Neymar não sabe se voltará a vestir a camisa do Peixe, já que ainda negocia sua renovação de contrato. Entretanto, o camisa 10 pode ser a grande atração na cidade onde já atuou pelo futebol, Paris. O craque aguarda a definição se a Furia, seu time na Kings League, se classificará para a final da Copa do Mundo de Clubes. E se a equipe chegar à decisão, já tem sua missão definida: bater o pênalti do presidente durante o jogo.

Quem confirmou esse cenário foi o próprio Gerard Piqué, ex-zagueiro e criador da competição. Neste sábado, acontecerá a grande final da etapa mundial da Kings League na capital francesa, onde o clube que tem Neymar como presidente disputa a semifinal contra o Porcinos FC, da Espanha, atual campeão da competição.

- Se a Furia ganhar hoje, Neymar me disse que ele pode vir a Paris para bater um Pênalti do Presidente na final. Se ele vier, ele bate o pênalti - disse o espanhol horas antes da bola rolar para o duelo.

Esse momento é aguardado por milhares de fãs do jogador e da Kings League. O atacante não esteve em todas as rodadas de jogos da competição, mas sempre que esteve presente na cabine do presidente criou-se uma expectativa para que ele entrasse em campo e batesse a penalidade, principalmente por sua especialidade como atleta. Até então, o outro presidente do time, Cris Guedes, que é amigo de infância de Neymar, foi o responsável por bater todas as cobranças.

Neymar assumido um papel de dualidade desde que retornou ao Brasil. Assinou um contrato de seis meses com o Santos e concretizou sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, assumiu um papel de destaque como garoto propaganda de marcas e trabalhou novos projetos fora do futebol profissional. Um deles é a Kings League.

O atacante anunciou em fevereiro, poucas semanas depois de assinar com o Santos, que seria um dos presidentes da Furia FC, equipe que entrou na disputa da primeira edição da Kings League Brasil e terminou como grande campeã.

Apesar de ter ficado de fora de algumas rodadas, principalmente no período mais crítico de sua recuperação da lesão no Santos, o atleta sempre foi uma figura presente nos bastidores da Furia. No dia da final da etapa brasileira, realizada no final de maio, o atacante enviou uma mensagem no grupo dos atletas da equipe motivando o elenco para a decisão e compartilhando a intimidade do momento que estava passando. Ao mesmo tempo, esteve no vestiário antes da bola rolar e no intervalo, onde também fez preleção para os jogadores.

Neymar acompanhou in loco alguns jogos da Furia na Kings League (Foto: Kings League Brasil/Divulgação)

Críticas pela participação na Kings League

Em paralelo, gerenciou ondas de críticas nas redes sociais por conta de sua participação nos jogos da Kings League, mesmo que ficasse na cabine destinada aos presidentes e nunca tenha batido um pênalti. No dia da final da liga brasileira, que aconteceu no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, o Santos duelou contra o Corinthians na Neo Química Arena, pelo Braisleirão.

O jogador do Peixe não compareceu ao estádio do rival para acompanhar o time, mas visitou a arena palmeirense para a final da competição da Furia. Durante uma live do streaming Disney +, o jogador falou sobre as críticas que recebeu por essa decisão.

- Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço - rebateu o atleta.

O duelo entre Furia e Porcinos será às 17h desta sexta-feira (13). O vencedor jogará no sábado (14) contra a equipe que passar entre Los Troncos FC, também da Espanha, e o outro representante brasileiro restante, o Fluxo FC, dos streamers Nobru e Cerol.