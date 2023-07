Hoje, como empresário, percebo que muito do que trouxe comigo para o empreendedorismo veio do que aprendi lá atrás com o esporte. O sucesso é resultado de um processo contínuo de treino, em que você busca acelerar seu desempenho através do desenvolvimento das suas competências. Não existem atalhos, apenas um caminho a percorrer. Vencer vale a pena, mas é preciso compreender que o sucesso é alcançado por meio de treinamento constante e consistente.