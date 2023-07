Sou do time dos que respiram o esporte!

No meu caso, a modalidade, especificamente falando, era o futebol. De novo, ligamos a máquina do tempo para voltar, desta vez, ainda mais longe, ao final dos anos 80. Ainda sem saber ler ou escrever, minhas primeiras tentativas começaram justamente no mundo da bola. E a primeira palavra que aprendi a ler era justamente o nome do goleiro do meu time.



Isto porque associava a sua imagem e nome que constavam no meu álbum de figurinhas do Brasileirão com a escalação que aparecia no jornal no dia do jogo e que o trazia na primeira posição. A partir daí, são inúmeros episódios com o futebol, mas que hoje vou trazer apenas aqueles mais importantes.



Goleiro desde criança, levei a sério o sonho de ser jogador de futebol e fiquei até os 16 anos obcecado por essa realização, quando na equipe juvenil (hoje chamada sub-17) do Grêmio, em 1999, essa ilusão chegou ao fim.



A sequência da vida me levou a caminhos bem distantes da bola, com o início de uma graduação em administração de empresas e primeiros estágios em agência, logística e até comércio exterior. Apesar de seguir jogando peladas aos fins de semana, sempre como goleiro, a carreira no futebol parecia um capítulo já encerrado.