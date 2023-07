Atleta não é blogueiro

Quando uma grande marca deseja fazer uma ação ou campanha publicitária com jogadores de futebol, as expectativas são, de imediato, as maiores possíveis.



O que é completamente natural, pelo alto nível de exposição e influência que grandes nomes do esporte exercem no público em geral. Porém, um erro muito comum é comparar um atleta a um blogueiro.



+ !O JOGO MUDOU! O esporte é um grande business e vamos te provar



Na maioria das vezes, o que acaba acontecendo é um grande ruído entre as expectativas do briefing e as entregas finais, justamente por partirem do ponto que todo o passo a passo desenvolvido em conjunto com os atletas é o mesmo que é praticado com influenciadores e criadores de conteúdos de outros segmentos.