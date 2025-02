Neymar impulsiona redes sociais do Santos e clube bate mais um recorde

Quase uma mês após o retorno do ao Santos, o atacante Neymar segue impactando o clube positivamente dentro e fora dos gramados. Considerada uma maiores contratações do século no futebol brasileiro, o jogador se tornou uma peça-chave para o alvinegro alavancar contratos de patrocínio, exposição de marca e viu suas redes sociais serem impulsionadas com a imagem do craque associada.

Segundo um levantamento do Ibope Repucom, o Santos alcançou o maior crescimento digital mensal de um clube brasileiro na história. No total, mais de 7,1 milhões de novos seguidores apenas em fevereiro - considerando até o dia 24 do mês.

Essa marca supera feitos de Flamengo, Vasco e do próprio Peixe, que em janeiro já havia batido seu recorde nesse recorte. Esses dados levam em consideração levantamentos de mais de uma década do instituto de pesquisa.

Neymar foi peça fundamental no 'boom' vivido pelo Santos nas redes sociais. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF via AP)

As páginas do Instagram e Tik Tok foram as grandes responsáveis por "explodir" o nome do Santos nas redes sociais. Juntos representam 85% desse crescimento da equipe, sendo 2,7 milhões no Instagram e 3,3 milhões no Tik Tok.

O movimento nos primeiros 24 dias do mês foi maior do que o número total de seguidores que os 39 maiores clubes do país têm em suas redes. Outro dado comparativo que chama a atenção é que o crescimento do Santos neste período é maior que o ganho somado de todos os clubes do Brasil ao longo de 2024.

Santos perto do top 3 nacional

Por conta do "boom" vivo pela equipe no começo de 2025, o Santos ultrapassou o São Paulo no ranking geral de seguidores, assumindo a quarta colocação geral, e agora está a apenas 200 mil de superar também o Palmeiras. Com isso, o clube se aproxima do top 3 das equipes brasileiras com maior alcance digital.

Para Danilo Amâncio, coordenador de marketing do IBOPE Repucom, esse movimento visto nos últimos anos, principalmente com o cenário da chegada de Neymar, marca uma nova era do enbgajamento digital dos clubes de futebol e da sua relação com os clubes brasileiros.

- O retorno de Neymar Jr. ao Santos marcou um momento histórico no engajamento digital do clube, reacendendo naturalmente a paixão dos santistas e despertando o interesse dos fãs de futebol de todo o mundo. Esse crescimento recorde evidencia a afinidade entre futebol e redes sociais, criando oportunidades para marcas e patrocinadores se conectarem com uma audiência global - destacou o executivo.

Ao comparar com os outros picos de crescimento mensal nas redes sociais dos clubes brasileiros, o Santos supera momentos como o retorno do Flamengo aos jogos de futebol pós pandemia, que gerou grande crescimento às redes do rubro-negro na época e deu ao time 2,2 milhões de novos seguidores.