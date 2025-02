Confira o retrospecto entre Santos e Red Bull Bragantino

O Santos e o Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (02), às 20h45, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O duelo será marcado pelo reencontro do técnico Pedro Caixinha com o ex-time. Em quase dois anos de Massa Bruta, o português comandou a equipe em 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas.

Além disso, a partida será uma reedição da semifinal do estadual do ano passado. Os times também caíram no mesmo grupo na primeira fase do estadual em 2022 e 2023.

Em 2024, o Peixe disputava o primeiro Paulistão pós-rebaixamento e chegou até a final do torneio encarando o Palmeiras em duas partidas. Venceu o jogo de ida por 1 a 0 em casa, mas perdeu a volta, no Allianz Parque, por 2 a 0.

A gestão do presidente Marcelo Teixeira tinha acabado de começar e como parte da promessa da campanha eleitoral, o clube mandou duas partidas na cidade de São Paulo. Primeiro, jogou no Morumbi com o apoio de mais de 50 mil santistas. O Peixe venceu São Bernardo por 2 a 1 pela décima rodada da primeira fase.

Em reedição da semifinal do Paulistão do ano passado, Santos e Red Bull Brsagantino se enfrentam na Vila Belmiro. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A semifinal diante do Massa Bruta foi na Neo Química Arena e mais um vez com um bom público. Quase 45 mil pessoas prestigiaram a vitória do Alvinegro por 3 a 1. Com o triunfo, o Peixe encerrou um jejum de três jogos sem vitórias contra o time do interior.

Em 50 jogos diante do Bragantino, o Santos acumula 23 vitórias, 16 empates e apenas 11 derrotas, com 88 gols marcados e 55 sofridos. As informações são do site Acervo Santista.

Fundado em 1928 como Clube Atlético Bragantino, a entidade mudou de nome em 2020, após a fusão com a Red Bull. Em 2019, conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro. De lá pra cá, foram 12 duelos contra o Santos. O Peixe venceu em apenas três oportunidades.

Últimos jogos entre Santos x Red Bull Bragantino:

27.03.2024 - Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino - Paulistão

03.03.2024 - Red Bull Bragantino 1 x 0 Santos - Paulistão

20.10.2023 - Santos 1 x 3 Red Bull Bragantino - Brasileirão

28.05.2023 - Red Bull Bragantino 2 x 0 Santos - Brasileirão

18.10.2022 - Red Bull Bragantino 0 x 2 Santos - Brasileirão

19.06.2022 - Santos 2 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão

10.11.2021 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Brasileirão

19.07.2021 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Brasileirão

02.05.2021 - Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos - Paulistão

08.11.2020 - Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos - Brasileirão

09.08.2020 - Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino - Brasileirão

23.01.2020 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Paulistão