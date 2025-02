Com Brazão, Santos inicia busca por vaga na semi do Paulistão

Depois de dois dias de folga, o Santos retomou os treinos em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O duelo decisivo será contra o Red Bull Bragantino neste domingo (02), às 20h45, na Vila Belmiro.

O Peixe vem de três vitórias seguidas no estadual e precisa de um triunfo contra a equipe de Bragança Paulista para seguir vivo na competição.

O goleiro Gabriel Brazão não esteve à disposição do técnico Pedro Caixinha na vitória por 3 a 0 contra a Inter de Limeira por causa de uma lombalgia. Mas, treinou normalmente nesta quarta-feira (26) e deve retornar ao time titular.

Na última rodada, João Paulo assumiu a meta do Peixe depois de 272 dias. No ano passado, no dia 24 de maio, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo na derrota por 2 a 1 para o América-MG, pela Série B do Brasileirão.

Gabriel Brazão ficou de fora de apenas um jogo nesta temporada por causa de uma lombalgia. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Após o treino desta quarta-feira (26), os atletas fizeram uma churrasco no CT Rei Pelé incentivados pelo técnico Pedro Caixinha, que tinha o costume de organizar confraternizações no Bragantino com o objetivo de unir o grupo. Esta foi a primeira semana cheia após o início do estadual.

Para o duelo contra o Braga, o Peixe pode ter novidades na lista de relacionados já que algumas alterações foram feitas na Lista A do Paulistão. O atacante Deivid Washington entra na vaga de Lucas Braga e o argentino Rollheiser no lugar de Patrick. O ex-jogador do Benfica foi regularizado nesta querta-feira (26) no BID da CBF.

Neymar registra nas redes sociais momento de confraternização com elenco do Peixe após o treino no CT <br>Rei Pelé (Foto: Reprodução/instagram)<br><br><br>

