Santos: Deivid Washington é apresentado e fala sobre encontro com Neymar

O atacante Deivid Washington foi oficialmente apresentado pelo Santos nesta quinta-feira (27), na Vila Belmiro. Recebendo a camisa 36 das mãos do ídolo Giovanni, o jogador demonstrou grande entusiasmo ao retornar ao clube. Deivid Washington assinou contrato de empréstimo e chega ao Santos com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra.

— Já queria voltar para o Santos. Já estava com conversas para ser emprestado. Avisei ao Chelsea que era a primeira opção. Queria ter história aqui, mesmo que fosse por um ano. Fazer de tudo para ganhar um título e fazer história — afirmou o jogador em sua coletiva de apresentação.

Aos 19 anos, o atacante terá a chance de jogar ao lado de Neymar. Durante a apresentação, relembrou a mensagem de parabéns que recebeu do craque após a conquista do título sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-20, destacando a emoção do momento. O atacante comentou como foi o primeiro encontro com Neymar e como ele reagiu ao ver o ídolo.

— Fui na fisioterapia, ele chegou em mim, deu parabéns pelo campeonato e eu não soube o que falar. Não passou nada na cabeça para trocar um papo. Falei só um "Valeu” e travei. Fiquei feliz dele ter lembrado que fui campeão. Não tem nem o que falar. É incrível. É de outro mundo, um dos melhores do futebol. Jogar lado a lado é fantástico. É um orgulho imenso — comentou o jogador, aos risos.

Revelado nas categorias de base do Santos, o jovem talento foi promovido ao elenco profissional no primeiro semestre de 2023. Ao longo de 16 partidas, marcou dois gols e se destacou com boas atuações, despertando o interesse do futebol europeu. O desempenho chamou a atenção do Chelsea, que concretizou sua contratação em agosto de 2023. Deivid também enfatizou a alegria de retornar ao Peixe e a vontade de proporcionar felicidade aos torcedores.

— Muito feliz mesmo. Eu sempre quis jogar no profissional do Santos. Tive oportunidade em 2023 e voltar agora em 2025 é um orgulho imenso. Não tem nem o que falar. Foi uma experiência enorme. Para ter saído naquele ano foi tudo planejamento de Deus. Eu queria continuar. No último dia, orei, falei com meus pais, com todo mundo. Tive a chance de ir para o Chelsea. Deus falou comigo para ir — completou.

Relembrando momentos marcantes no clube, Deivid citou sua estreia como um dos pontos altos da carreira.

— Marcante foi a estreia. Lembrar de pisar em campo. É um sentimento enorme. Desde os 11 anos passei muita coisa pelo Santos. Ver minha família feliz. Ir para o profissional e jogar é uma experiência maravilhosa. Poder entrar contra o Botafogo-SP e quase marcar um gol, vou levar para minha vida toda.

Sobre seu crescimento técnico e tático, Deivid enfatizou a importância do aprendizado adquirido nos últimos anos.

— Foi uma experiência enorme, estive com grandes jogadores, com um ídolo brasileiro como Thiago Silva. Tive muita sorte em trabalhar com eles. Foi uma experiência enorme na minha carreira — afirmou.

O Santos incluiu Deivid Washington na lista de inscritos para a fase final do Campeonato Paulista, assegurando sua participação nas quartas de final. A equipe alvinegra enfrentará o Red Bull Bragantino em jogo único neste domingo (2), às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Conforme o regulamento do torneio, os clubes podem realizar até quatro alterações na lista de inscritos para a fase decisiva. Deivid Washington foi adicionado no lugar de Lucas Braga, que deixou o clube para acertar com o Vitória.