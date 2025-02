Endrick brilha pelo Real Madrid e garante nova bonificação ao Palmeiras

Titular do Real Madrid na vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, na última quarta-feira (26), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, Endrick gerou nova bonificação ao Palmeiras.

Ao todo, o clube paulista recebeu 75 mil euros (R$ 510 mil) pela participação do atacante no início do confronto, além de outros 35 mil euros (R$ 212,8 mil) pelo gol marcado aos 19 minutos da primeira etapa, totalizando 110 mil euros (R$ 722,8 mil).

Nesta temporada, Endrick já marcou seis gols, o que gerou 210 mil euros ao Palmeiras. O atacante também foi titular em quatro ocasiões, sendo uma na Liga dos Campeões e três pela Copa do Rei, o que representa mais 300 mil euros para o clube paulista.

Adicionalmente, o brasileiro sofreu um pênalti na vitória sobre o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol, o que resultou em nova bonificação de 35 mil euros ao Verdão.

Quanto o Palmeiras já recebeu com bonificações

Até o momento, o Palmeiras já recebeu 545 mil euros (R$ 3,31 milhões) com a transferência de Endrick para o Real Madrid, de um total de 12,5 milhões de euros possíveis. Vale lembrar que o atacante tem até a metade de 2030, data de encerramento de seu contrato com o clube espanhol, para cumprir todas as metas.

Atuação de Endrick pelo Real Madrid garantiu nova bonificação ao Palmeiras (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Bonificações previstas no contrato de Endrick