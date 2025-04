Neymar expande negócios de suplementação e fecha acordo com marca brasileira

A volta de Neymar para o Brasil não impactou apenas a estrutura do futebol nacional e as projeções do Santos dentro e fora do campo. O jogador desembarcou no país mostrando que a versão "empresarial" do craque seria ainda mais ampliada a partir de agora. Não à toa, fez sua primeira publicidade literalmente na saída do avião quando desembarcou. Quatro meses depois, o jogador passa a expandir num mercado que está em crescimento, o de suplementação. O jogador se associou a uma nova marca do setor.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A Next 10 é a marca de suplementos que pertence a Neymar e que foi anunciada no começo de fevereiro. Dois meses depois, a Soldiers Nutrition, marca do ramo já estabelecida no mercado brasileiro, oficializou que toda a operação da empresa do atleta será sob sua gestão, mostrando que o jogador já havia construído a estratégia de lançar sua linha no segmento a partir de uma parceria com um player já estabelecido no Brasil.

O CEO da Soldiers, Yuri Abreu, afirmou em entrevista ao Lance! Biz durante o Arnold Brasil 2025 que a operação já vinha sendo montada desde o ano passado, período que a ideia foi apresentada a Neymar e seu staff. Segundo o executivo, o atacante ainda não pensava em retornar ao Santos, mas já projetava expandir sua atuação no mundo dos negócios esportivos com a presença da Next 10 no Brasil.

continua após a publicidade

- Não foi fácil. A gente concluiu as negociações na metade do ano passado. E a gente estava bem quietinho, esperando o trabalho todo acontecer para poder falar alguma coisa. Então, toda a produção dos produtos, identidade visual da marca, esperamos tudo isso. Ficou pronto mais ou menos em dezembro. E aí, logo na sequência, a gente ficou sabendo que ele ia voltar para o Brasil. Mas quando a gente fechou esse negócio não existia possibilidade disso acontecer - explicou Abreu.

➡️ Como brasileira conquistou Schwarzenegger e lidera maior feira fitness do continente

A escolha de ter Neymar como parceiro passa, obviamente, pelo peso comercial e de marketing que o atleta carrega. Brasileiro mais seguido nas redes sociais, o jogador consegue atuar como sua própria plataforma de divulgação, movimento que já faz há muitos anos com o sucesso em sua carreira. Yuri destaca, porém, que a associação com o jogador é para mostrar que existem diferentes tipos de atletas que fazem uso de suplementação, cada uma adequada para sua modalidade ou nível de desempenho.

continua após a publicidade

- Não existe hoje uma celebridade ou um atleta maior do que o Neymar no Brasil, é também um dos maiores do mundo. Então, a gente viu isso como uma baita oportunidade de levar a suplementação para um público que não está acostumado. O próprio público de futebol não fala de suplemento, apesar dos jogadores usarem. E pensamos "tem muita oportunidade aí" - destacou.

Yuri Abreu é o CEO da Soldiers Nutrition. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Estratégias para expansão dos negócios

Yuri Abreu afirma que nem todos os produtos presentes no catálogo de uma estão na outra. No caso dessa parceria, a Soldiers cuida de toda a operação, mas ainda tem um quadro societário diferente do que é estabelecido na Next 10. Mesmo assim, as empresas caminham na mesma direção para buscar o crescimento em setores diferentes.

A estratégia de ter a empresa de Neymar como um "complemento" ao que a Soldiers já oferece no mercado é para angariar ainda mais público e ampliar o faturamento com a associação das marcas. Nesse contexto, o CEO revelou que o jogador tem sido atuante na escolha das linhas dos produtos que estão à disposição com a Next 10 e como isso se comunica melhor com sua imagem.

➡️ Promotores do Arnold Brasil apontam crescimento do mercado de suplementação: ‘Não é modismo’

Enquanto o carro-chefe da Soldiers é a creatina, a Next 10 tem atuado em linhas que vão além da musculação, como os chamados "morning shots", um produto feito para dar energia ao consumidor (neste caso à base de creatina, glutamina, vitamina C, entre outros), e as barras de proteícas recheadas, também lançadas com o "selo Neymar".

- A gente é responsável por toda a produção, por toda a administração dessa empresa, e a gente escolheu alguns produtos que a gente não tem na Soldiers. Por exemplo, o "multivitamínico kids", que é para crianças, é um produto que a gente não tem na Soldiers. E a gente sabe que o público do Neymar é muito público infantil e juvenil. Então, a gente fez um produto para esse tipo de público. Deixamos alguns produtos diferentes para lançar especificamente na Next10 - completou o CEO.

Essa é uma estratégia tomada por diferentes empresas para atender vertentes distintas no mercdo esportivo. O Grupo Supley, por exemplo, tem como marcas a Max Titanium e Probiótica, ambas com o propósito de auxiliar na saúde e performance das pessoas, mas em cenários diferentes e com produtos diferentes.

Mariane Morelli é a CEO do Grupo Supley. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A CEO do hub de comércios fitness, Mariane Morelli, explicou que essa distinção surge a partir de uma mudança de entendimento do próprio público sobre o mundo fitness, de musculação e de outras atividades físicas. Para ela, o consumo de suplementação não é como antigamente, que se resumia a alta performance no esporte ou por estética.

- A ciência nos mostrou que a suplementação não é só para quem faz esporte, ela é para quem tem uma qualidade de vida saudável, que é o que a gente chama de saudabilidade. Só que é impossível a gente comunicar estética e performance e saudabilidade numa mesma marca. São públicos totalmente diferentes e o gatilho para a pessoa começar a se suplementar é diferente também. O importante é que a gente amplie o nosso público e mais pessoas comecem a fazer atividade física independente do objetivo - destaca.

A executiva lembra, ainda, que a própria estratégia de comunicação pode se posicionar diferente, uma vez que a sua empresa tem tipos de influenciadores diferentes atuando no marketing do negócio. Enquanto um setor foca nos atletas de alta performance e que segue se relacionam ao fisiculturismo óu musculação de alto nível, outro tem representantes que não necessariamente são atletas profissionais, mas pessoas que levam um estilo de vida saudável, unindo com uma alimentação balanceada com uso de suplementação.