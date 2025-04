Conheça Gui Abomai, fisiculturista vegano que participou do Arnold Brasil

Guilherme Abomai participou no Arnold Classic Brasil, neste sábado (5), no Expo Center Norte, em São Paulo–SP. Apesar do resultado negativo no torneio, na categoria Open Bodybuilding, o fisiculturista vem ganhando relevância no cenário do esporte por sua dieta vegana, algo raro entre os atletas. Nas redes sociais, Gui detalha a rotina e a dieta que segue.

Mudança e estilo de vida

A decisão de mudar sua alimentação surgiu por razões de saúde. Gui enfrentava problemas estomacais recorrentes que o levaram a buscar alternativas. Ao adotar o veganismo, ele notou melhorias significativas em sua digestão, energia e recuperação muscular. O que começou como uma mudança por necessidade se transformou em um estilo de vida e em uma bandeira que carrega com orgulho.

Mais do que resultados no palco, Gui Abomai, que pesa 114kg, também conquista nas redes sociais. Ele utiliza seu canal no YouTube e perfil no Instagram para compartilhar treinos, receitas, bastidores de competições e para conscientizar sobre o veganismo no esporte.

Guilherme Abomai participou no Arnold Classic Brasil (Foto: Reprodução)

Dieta vegana

Em entrevista ao podcast "MonsterCast", Gui compartilhou sua dieta. Em seis refeições, rica em fibras, o fisiculturista também revelou os cuidados que pratica para seguir corretamente o plano alimentar.

Dieta de Gui Abomai:

Refeição 1

300/500ml de água 150g de pães ou 140g de goma de tapioca, ou 300g de cuscuz (peso pronto)

150g de mamão, ou 150g de uvas, ou 01 maçã, ou 150g de kiwi, ou 200g de morangos, ou 150g de abacaxi, ou 01 pera, ou 200g de melancia, ou 01 laranja, ou 100g de manga, ou 200g de melão, ou 150g de mirtilo 200ml de leite de soja 50g de proteína vegetal em pó 100g de tofu mole 20g de geleia de frutas diet (opcional)

Refeição 2

300g de arroz ou macarrão, ou mandioca, ou 400g de batata-doce, ou 500g de batata inglesa, ou abóbora

150g de mamão ou 150g de uvas, ou 01 maçã, ou 150g de kiwi, ou 200g de morangos, ou 150g de abacaxi, ou 01 pera, ou 200g de melancia, ou 01 laranja, ou 100g de manga, ou 200g de melão

250g de carnevale

10g de azeite extravirgem

Refeição 3

80g de granola ou (80g de aveia + 20g de mel) 01 banana ou 150g de mamão, ou 150g de uvas, ou 01 maçã, ou 150g de kiwi, ou 200g de morangos, ou 150g de abacaxi, ou 01 pera, ou 200g de melancia, ou 01 laranja, ou 100g de manga, ou 200g de melão, ou 150g de mirtilo 200ml de leite de soja 60g de proteína vegetal em pó 10g de sementes de girassol 10g de sementes de abóbora

Refeição 4

150g de pães ou 300g de arroz, ou macarrão, ou mandioca, ou 400g de batata-doce, ou 500g de batata inglesa, ou abóbora

150g de mamão ou 150g de uvas, ou 01 maçã, ou 150g de kiwi, ou 200g de morangos, ou 150g de abacaxi, ou 01 pera, ou 200g de melancia, ou 01 laranja, ou 100g de manga, ou 200g de melão

250g de carnevale

Salada à vontade

Refeição 5

60g de granola ou 80g de aveia 01 banana ou 150g de mamão, ou 150g de uvas, ou 01 maçã, ou 150g de kiwi, ou 200g de morangos, ou 150g de abacaxi, ou 01 pera, ou 200g de melancia, ou 01 laranja, ou 100g de manga, ou 200g de melão, ou 150g de mirtilo

Refeição 6

200ml de leite de soja 60g de proteína vegetal em pó 30g de pasta de amendoim ou castanhas, ou amêndoas, ou amendoim 10g de sementes de girassol 10g de sementes de abóbora 01 dose de multivitamínico

Observações

Consumir boa quantidade de água, no mínimo, 5 litros/dia; Usar pouco sódio; Dar preferência a temperos naturais, por exemplo: canela, alho, cebola, pimentão, cebolinha, coentro, salsa, pimenta do reino e orégano.

Guilherme Abomai participou no Arnold Classic Brasil (Foto: Reprodução)

