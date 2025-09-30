Newcastle recebe investimento de quase R$ 800 milhões; entenda

A Arábia Saudita não poupa. O Fundo de Investimento do Público (Pif, na sigla em inglês) do país asiático comandou um aporte recente de £ 111,5 milhões no Newcastle. Na conversão atual, são quase R$ 800 milhões que tiveram como destino os departamentos de futebol masculino e feminino - este último ficou com menos de 5% do volume citado. A informação foi publicada pelo jornal The Atletic.

Foi a nona vez desde a compra, há quatro anos, que os sauditas injetaram dinheiro no clube. O investimento total chega a £462,9 milhões, e sempre com o objetivo, de acordo com a publicação, de ajudar no fluxo de caixa e nas despesas operacionais dos próximos meses. Não haveria relação com as operações recentes do Newcastle no mercado de transferências.

Na última janela, o sueco Alexander Isak foi vendido ao Liverpool numa transferência histórica. Por outro lado, a contratação de Nick Woltemade também foi uma das mais onerosas dos últimos tempos.

A reportagem do The Atletic informa não haver preocupação interna com os gastos. Pelo contrário, estão previstas obras no estádio do Newcastle ou a construção de uma nova arena para a equipe mandar seus jogos.

Em campo

O time que tem Bruno Guimarães no meio-campo joga nesta quarta-feira pela segunda rodada da Champions League, contra o Saint-Gilloise, da Bélgica. Na Premier League da última temporada, a equipe terminou em quinto lugar.

Isak na Inglaterra

Transferência mais cara da janela atual, o sueco Isak tinha 22 anos e valia € 30 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt, na última avaliação antes da transferência para o Newcastle. E nas três temporadas mais recentes, o atacante marcou dez, 25 e 27 gols. O aumento no valor de mercado foi proporcional: € 50 milhões na primeira avaliação na Inglaterra, em novembro de 2022; € 70 milhões em junho de 2023, pequenas variações até o final do ano passado e um novo salto nos últimos meses: € 100 milhões em março e € 120 milhões na avaliação mais recente, de junho deste ano. E, agora, chega ao Liverpool para o maior desafio da carreira.