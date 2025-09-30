menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Champions League: Pafos x Bayern tem disparidade no valor dos elencos

Equipes cipriota e alemã são de diferentes patamares, mas duelam nesta terça

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
06:20
O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
imagem cameraBayern venceu Chelsea na primeira rodada da fase de liga da Champions League
A segunda rodada da fase de liga da Champions League vai promover, nesta terça-feira, um típico duelo de Davi contra Golias. O gigante Bayern de Munique, da Alemanha, vai até o Chipre enfrentar o Pafos, do ex-zagueiro do Flamengo David Luiz. A partida vai opor elencos cuja de diferença em valor de mercado é superior a 35 vezes.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A equipe bávara tem elenco avaliado em € 906,65 milhões, enquanto o plantel cipriota vale € 25,8 milhões. Números de acordo com o site especializado Transfermarkt. Mais especificamente, são € 35,14 vezes de diferença. Diferenças a se encontrar menos raramente com o advento da fase de liga da Champions.

Discrepância

Como ilustração nítida: 13 jogadores da equipe do Bayern de Munique valem mais do que todo o elenco do Pafos. Outro exemplo: somente jogadores sub-20 da equipe alemã tem valor de mercado menor que o jogador melhor avaliado do elenco cipriota.

O lateral-direito Ognjen Mimovic, recém-contratado junto ao Fenerbahçe - mas que não pode jogar a Champions - é o jogador de maior avaliação da equipe mandante desta terça-feira: € 3,5 milhões. Somente jogadores com idade de juniores do Bayern são avaliados por menos. Mesmo o capitão Manuel Neuer, goleiro de 39 anos, vale mais: € 4 milhões.

Astro brasileiro do Real Madrid perto do Bayern de Munique? Entenda

Durante a última janela de transferências, Rodrygo esteve perto de deixar o Real Madrid. O atacante foi alvo de interesse do Bayern de Munique, que tentou a contratação do jogador por meio de um intermediário. Entretanto, os Merengues não estavam interessados em abrir mão do jovem de 24 anos.

continua após a publicidade

As especulações envolvendo o jogador do Real Madrid foram alimentadas pelo desempenho apagado do atacante no final da última temporada e seu desejo por ser titular absoluto. Segundo o jornal espanhol "Marca", Bayern de Munique tentou contratar o brasileiro de forma discreta. Os clubes até a discutiram valores, mas o Real recusou abrir negociações, deixando claro que não queria vender Rodrygo.

O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Champions League: Pafos x Bayern tem disparidade no valor dos elencos (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
