A segunda rodada da fase de liga da Champions League vai promover, nesta terça-feira, um típico duelo de Davi contra Golias. O gigante Bayern de Munique, da Alemanha, vai até o Chipre enfrentar o Pafos, do ex-zagueiro do Flamengo David Luiz. A partida vai opor elencos cuja de diferença em valor de mercado é superior a 35 vezes.

A equipe bávara tem elenco avaliado em € 906,65 milhões, enquanto o plantel cipriota vale € 25,8 milhões. Números de acordo com o site especializado Transfermarkt. Mais especificamente, são € 35,14 vezes de diferença. Diferenças a se encontrar menos raramente com o advento da fase de liga da Champions.

Discrepância

Como ilustração nítida: 13 jogadores da equipe do Bayern de Munique valem mais do que todo o elenco do Pafos. Outro exemplo: somente jogadores sub-20 da equipe alemã tem valor de mercado menor que o jogador melhor avaliado do elenco cipriota.

O lateral-direito Ognjen Mimovic, recém-contratado junto ao Fenerbahçe - mas que não pode jogar a Champions - é o jogador de maior avaliação da equipe mandante desta terça-feira: € 3,5 milhões. Somente jogadores com idade de juniores do Bayern são avaliados por menos. Mesmo o capitão Manuel Neuer, goleiro de 39 anos, vale mais: € 4 milhões.

