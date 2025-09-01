Isak no Liverpool: do início precoce ao valor histórico

Foi uma contratação para a história. A transferência do sueco Alexander Isak do Newcastle (ING) para o Liverpool (ING) é uma das maiores, em valores, já registradas no futebol. As £ 125 milhões (R$ 920,1 milhões, na cotação atual) fazem com que o jogador chegue ao novo clube sob forte expectativa. E a valor dele, desde o início da carreira só fez escalar. E de forma constante.

Atualmente com 25 anos, Isak teve destaque na última temporada, mas foi apenas uma continuidade do que já ocorria desde o início da carreira do jogador. Os primeiros registros profissionais do atacate foram em 2015, pelo AIK (SUE). Sim, na temporada em que completaria 16 anos o atacante fez três gols em dois jogos.

Alemanha

A primeira avaliação do site especializado Transfermarkt é de 2016, quando ele esteve avaliado em € 400 mil e € 1,75 milhão nos respectivos meses de junho e dezembro. Naquele ano, foram dez dez gols em 27 jogos, despertando interesse do Borussia Dortmund (ALE). Transferiu-se, mas não se firmou.

O melhor desempenho foi em 2017/2018, quando fez um gol em 12 jogos no time principal, mas também esteve nos times B e sub-19. Ele chegou na Alemanha valendo € 6 milhões em fevereiro de 2017, e assim se manteve até outubro de 2018. Isak tinha 19 anos quando seu valor reduziu para € 4,5 milhões. Em dezembro daquele ano, € 3 milhões.

Holanda

No primeiro semestre de 2019, ele foi emprestado para o Willem II, da Holanda, e marcou 14 gols em 18 jogos. À época com 18 anos, o atacante valia € 8 milhões, valor mais alto dele até então. E o desempenho foi suficiente para fazê-lo se transferir para a Real Sociedad (ESP). Em mais uma mudança de país, o atacante teve seguidas temporadas de sucesso.

Espanha

Sempre com mais de 40 jogos disputados, o sueco marcou 16, 17 e 10 gols em cada uma das temporadas inteiras que esteve no clube. E a avaliação de mercado começou em € 10 milhões em dezembro de 2019, subiu para € 25 milhões em fevereiro de 2020, teve pequenos recuos até janeiro de 2021 e voltou a subir, agora para € 40 milhões em maio daquele ano. Isak tinha 21 anos.

Inglaterra

Ele tinha 22 anos e valia € 30 milhões, de acordo com o site, na última avaliação antes da transferência para o Newcastle. E nas três temporadas mais recentes, o atacante marcou dez, 25 e 27 gols. O aumento no valor de mercado foi proporcional: € 50 milhões na primeira avaliação na Inglaterra, em novembro de 2022; € 70 milhões em junho de 2023, pequenas variações até o final do ano passado e um novo salto nos últimos meses: € 100 milhões em março e € 120 milhões na avaliação mais recente, de junho deste ano. E, agora, chega ao Liverpool para o maior desafio da carreira.