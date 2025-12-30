O Campeonato Baiano do ano que vem ganhou naming rights. Autodescrita como um ecossistema de Igaming, a Mansão Green anunciou a parceria com a Federação Baiana de Futebol (FBF). Embora a entidade não tenha se manifestado, houve collab no Instagram entre os perfis da empresa e da instituição estadual.

- O futebol não começa no apito. Começa no coração de quem vive isso desde sempre. A Mansão Green acredita no crescimento do futebol. Acredita na base, na paixão, na força de um campeonato que carrega história, paixão, verdade. Por isso, é motivo de orgulho caminhar junto com o futebol baiano. No estado onde tudo começou para a gente. Na casa de um dos campeonatos mais tradicionais do país - narra o locutor no vídeo do anúncio. E complementa:

- O Baianão é mais do que futebol. É rivalidade, arquibancada cheia. É história sendo escrita a cada rodada. Incentivar esse campeonato é investir no presente e fortalecer o futuro do futebol nordestino. Em 2026, essa história ganha um novo nome: Baianão Mansão Green 2026, um campeonato que carrega tradição agora carrega também um propósito. Mansão Green, futebol baiano. Juntos pelo maior campeonato estadual do Nordeste.

Num comentário na publicação da companhia, o dono da empresa, Neto Lima, celebrou o acordo.

- Todos os anos sentado no sofá assistindo vários jogos que marcaram minha vida, imaginando como um dia poderíamos fazer parte disso. Esse dia chegou! Que orgulho.

Com dois representantes na Série A do Campeonato Brasileiro - um deles na Copa Libertadores da América, o Bahia - o estadual será disputado por dez equipes. Além do já citado Tricolor e do Vitória, também vão disputar o troféu o Atlético, o Bahia de Feira, o Barcelona, o Galícia, a Jacuipense, o Jequié, a Juazeirense e o Porto.

