Saiba quais foram as contratações mais caras da Europa
O colombiano Luis Díaz é um dos últimos da lista
A janela de transferências chegou ao fim, e o futebol da Europa viveu um período histórico. Times importantes nos cenários nacional e continental se movimentaram com contratações custosas para reforçar seus respectivos elencos, o que resultou em transferências caras. Algumas delas históricas.
Maior investimento da janela, o sueco Alexander Isak entrou para a história do futebol pelo montante investido pelo Liverpool para tirá-lo do Newscastle. E o clube inglês também contratou o segundo e o terceiro mais caros da lista de contratações da Europa.
A reformulação do Liverpool foi importante. Mas o Manchester United, também da Inglaterra, é outro com três das dez contratações mais caras da janela. Num contexto de tentativa de voltar a bons dias, os Diabos Vermelhos também abriram o cofre.
Investimentos do Galatasaray, do Newcastle, do Bayern de Munique e do Arsenal fecham a lista.
Veja a lista dos dez jogadores mais caros da janela europeia
Ranking Jogador Custo em Euros De Para
1º Alexander Isak 150 milhões Newcastle Liverpool
2º Florian Wirtz 115 milhões Bayer Leverkusen Liverpool
3º Hugo Ekitike 79,8 milhões Eintracht Frankfurt Liverpool
4º Benjamin Sesko 76,5 milhões Red Bull Leipzig Manchester United
5º Bryan Mbeumo 75 milhões Brentford Manchester United
6º Victor Osimhen 74,9 milhões Napoli Galatasaray
7º Nick Woltemade 74,8 milhões Stuttgart Newcastle
8º Matheus Cunha 72,3 milhões Wolverhampton Manchester United
9º Luis Díaz 70 milhões Liverpool Bayern de Munique
10º Emerechi Eze 69,3 milhões Crystal Palace Arsenal
Isak na Inglaterra
Mais caro da janela atual, o sueco Isak tinha 22 anos e valia € 30 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt, na última avaliação antes da transferência para o Newcastle. E nas três temporadas mais recentes, o atacante marcou dez, 25 e 27 gols. O aumento no valor de mercado foi proporcional: € 50 milhões na primeira avaliação na Inglaterra, em novembro de 2022; € 70 milhões em junho de 2023, pequenas variações até o final do ano passado e um novo salto nos últimos meses: € 100 milhões em março e € 120 milhões na avaliação mais recente, de junho deste ano. E, agora, chega ao Liverpool para o maior desafio da carreira.
