Considerada uma das ligas mais lucrativas em termos esportivos, a NBA promete realizar mudança drástica para a temporada 2025/26. Segundo apurações da imprensa norte-americana, a entidade projeta novos valores para que as 30 franquias estejam aptas a participarem da competição. Em suma, haverá um aumento de 10% em relação à atual temporada em termos de teto salarial para os jogadores.

Sobretudo, a NBA deseja valorizar os astros e suas respectivas franquias com a rotatividade do fluxo de caixa. Desta forma, o teto salarial seria redefinido em US$ 154,6 milhões (mais de R$ 882 milhões na cotação atual), o que corresponderia a um aumento considerável. Em contrapartida, imposto de luxo e outras taxas também serão atualizados.

Ao nível de comparação, a alteração para a temporada 2025/26 seria de US$ 14 milhões (quase R$ 80 milhões) em relação a este ano. Por sua vez, caso as franquias da NBA ultrapassem o teto salarial, terá que pagar o imposto de luxo avaliado em US$ 187,9 milhões (mais de R$ 1 bilhão).

Vale destacar que as cifras referentes ao que as equipes podem gastar com jogadores, conhecido como apron, serão de US$ 187,9 milhões no primeiro da NBA 2025/26 e de US$ 207,8 milhões (mais de R$ 1,1 bilhão), no segundo.

Franquias mais valiosas da NBA

Conforme a revista "Forbes", em 2024, as franquias mais bem valorizadas da NBA são: Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers. Nesse ínterim, muitos times passaram a corresponder em quadra pelo alto padrão de investimentos. Por fim, confira quais planteis são os mais valiosos da liga mundialmente aclamada:

1º Lugar: Golden State Warriors: US$ 8,8 bilhões (R$ 50,16 bilhões) 2º Lugar: New York Knicks: US$ 7,5 bilhões (R$ 42,75 bilhões) 3º Lugar: Los Angeles Lakers: US$ 7,1 bilhões (R$ 40,47 bilhões) 4º Lugar: Boston Celtics: US$ 6 bilhões (R$ 34,2 bilhões) 5º Lugar: Los Angeles Clippers – US$ 5,5 bilhões (R$ 31,35 bilhões) 6º Lugar: Chicago Bulls – US$ 5 bilhões (R$ 28,5 bilhões) 7º Lugar: Houston Rockets – US$ 4,9 bilhões (R$ 27,93 bilhões) 8º Lugar: Brooklyn Nets – US$ 4,8 bilhões (R$ 27,36 bilhões) 9º Lugar: Dallas Mavericks – US$ 4,7 bilhões (R$ 26,79 bilhões) 10° Lugar: Philadelphia 76ers – US$ 4,6 bilhões (R$ 26,22 bilhões)