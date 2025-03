Chefe da NBA revela plano para impedir times de ‘tankar’ no draft

Embora reúna uma métrica igualitária para disponibilizar os melhores jogadores aos times, a National Basketball Association estuda uma forma de ajustar as escolhas do Draft. De modo geral, o Conselho de Administração (Board of Governors) colocou em vidência a necessidade de desestimular as estratégias de ‘tank’ como nivelamento para as seleções por meio de loteria.

Em um contexto geral, o Draft beneficia as equipes que obtiveram piores resultados ao longo da temporada anterior. Por sua vez, algumas mudanças serão colocadas em xeque, mas o comissário da NBA, Adam Silver, não pontuou quais foram pautadas. Segundo o jornalista Tim Bontemps, da "ESPN", as novas regras serão implantadas ao final da atual temporada.

O mecanismo atualmente utilizado tem como objetivo equilibrar a principal liga mundial de basquete. Isso porque se o Draft priorizasse os melhores times da temporada, a hegemonia iria pairar sob um grupo seleto de franquias. Sendo assim, dar a oportunidade dos times que imergiram serem os primeiros a selecionarem os melhores calouros, possibilita uma competição mais equilibrada e acirrada.

Adam Silver, chefão da NBA (Foto: EMMANUEL DUNAND/AFP)

Entenda como funciona a escolha do Draft na NBA

O Draft da NBA é um dos eventos mais esperados diante do calendário norte-americano de basquete. O evento anual é o principal método de recrutamento dos talentos que se destacaram pelas mais diversas universidades. Nesse ínterim, uma “loteria” é montada para determinar a ondem das franquias que farão as 14 escolhas inicias.

Kyle Filipowski foi a 32ª escolha geral do Draft da NBA 2024 (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)

No entanto, no rol em questão estarão presentes apenas as equipes que não se classificaram para os Playoffs, incluindo aquelas que se despediram da NBA no play-in. Para que tenham mais chances de adquirirem os melhores calouros, alguns planteis costumam “tankar”, ou seja, perder partidas propositalmente para ganhar uma maior porcentagem no Draft.