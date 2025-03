Los Angeles Lakers demite jogador em reta final da NBA 2024/25

Na reta final da temporada regular da NBA 2024/25, os dirigentes do Los Angeles Lakers decidiram encerrar na parceria com Cam Reddish. Presente na franquia há duas temporadas, o ala não conseguiu se destacar no elenco composto por astros, motivo que o projetou para a lista de peças de reposição. O time de JJ Redick encara jogos decisivos para se manter na zona dos playoffs.

Nikola Jokic brilha em retorno ao Nuggets e alcança nova marca histórica na NBA

Segundo apurações do jornalista Shams Charania, da "ESPN", o espaço deixado por Reddish será preenchido por Jordan Goodwin, que havia atingido o limite de jogos em seu contrato two-way. Por sua vez, a decisão unilateral de dispensar o ala-armador facilitará na diminuição das despesas com folha salarial.

Sem aviso prévio, os torcedores acompanharam a última partida do jogador no dia 20 de março, na derrota do Lakers para o Milwaukee Bucks por 118 a 89. Ao longo de 22 minutos disputados, anotou dois pontos e dois roubos de bola. Por fim, é válido destacar que seu futuro ainda não foi decretado na principal liga de basquete do mundo.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Trajetória até o Los Angeles Lakers

Destaque universitário com as vestes da Duke Blue Devils, Cameron Elijah Reddish despertou a atenção dos olheiros da National Basketball Association. Na temporada 2020/21, o Atlanta Hawks decidiu entregar a oportunidade ao ala de deslanchar na NBA. Todavia, após três anos na equipe da Conferência Leste, o jogador foi negociado com o New York Knicks, por onde permaneceu até 2023.

Sem conseguir engrenar dentro das quadras, Cam Reddish assinou com o Portland Trail Blazers, até desembarcar no Los Angeles Lakers na temporada 2023/24. Com a equipe comandada por LeBron James, o ala contabilizou 82 jogos, 374 pontos e 72 assistências. Ao nível de comparação, foi a pior performance do garoto na NBA. Confira:

Atlanta Hawks: 124 jogos – 1.359 pontos – 167 assistências

124 jogos – 1.359 pontos – 167 assistências New York Knicks: 35 jogos – 259 pontos – 27 assistências

35 jogos – 259 pontos – 27 assistências Portland Trail Blazers: 20 jogos – 219 pontos – 37 assistências

20 jogos – 219 pontos – 37 assistências Los Angeles Lakers: 82 jogos – 374 pontos – 72 assistências.