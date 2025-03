Considerado o melhor jogador de todos os tempos na história do basquete mundial, Michael Jordan segue como referência para os atletas da atualidade. O calouro Matas Buzelis, recém-contratado pelo Chicago Bulls, fez declaração polêmica após vitória diante do Los Angeles Lakers. Sobretudo, o jovem de 20 anos projeta superar o lendário ala-armador da NBA.

No dia 22 de março, o Bulls despachou os Lakers sem muitas dificuldades, por um placar de 146 a 115. Buzelis foi titular do confronto e atuou ao longo de 30 minutos, deixando sua contribuição em quadra ao anotar 31 pontos e acertar 12 arremessos dos 18 executados. Empolgado com sua melhor pontuação na carreira, o ala prevê sua ascensão ao longo dos próximos anos na NBA.

- Eu falei com o Billy (técnico do Bulls), no início da campanha, que quero ser levado ao limite. Além disso, quero ser o melhor jogador da história. É assim que eu penso. Ele faz um ótimo trabalho comigo. E eu agradeço ao nosso treinador. Enfim, quando ele me tira por um erro, eu tento melhorar quando volto à quadra - afirmou o calouro, ao repórter KC Johnson, da Chicago Sports Network.

A declaração gerou alguns debates, tendo em vista que atletas como LeBron James e até mesmo Stephen Curry evitam se colocar no mesmo patamar que Michael Jordan. Em contrapartida, é válido destacar que Matas Buzelis chegou a ser visto como o melhor jogador da classe de 2024. Porém, caiu de rendimento, figurando apenas na 11ª posição do draft da NBA.

A oscilação citada está diretamente ligada as escolhas diante de sua carreira. Em síntese, após se destacar no basquete colegial, Buzelis decidiu atuar na G-League. Em um contexto geral, ao optar por abrir mão do College para jogar entre os profissionais, o garoto pulou etapas essenciais para sua evolução dentro das quatro linhas.

Soberania de Michael Jordan

Por ser draftado pelo Chicago Bulls, Buzelis não irá descansar até atingir seu maior nível de destreza, assim como ocorreu com Michael Jordan. O histórico jogador terá sempre seu nome eternizado na principal liga de basquete mundial por seu feitos icônicos. Em resumo, o astro venceu as seis finais que disputou e ganhou cinco prêmios de MVP.

Confira os feitos da lenda

6x Campeão da NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998)

6x MVP das Finais (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998)

5x MVP da Temporada Regular (1988, 1991, 1992, 1996 e 1998)

14x All-Star Game (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003)

10x Maior Pontuador: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998

1x Defensor do Ano (1988)

​3x All-Star Game MVP (1988, 1996 e 1998)

2x Slam Dunk Contest Champion (1987 e 1988)

​1x Rookie of the Year (1985)

1x All-Rookie Team (1985)