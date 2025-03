Os recordes mais difíceis de serem quebrados na NBA

Responsável por estar na lista das ligas de esporte mais consumidas no mundo, a NBA ostenta recordes históricos ao longo de sua existência. Para além de títulos individuais, algumas façanhas serão quase impossíveis de serem superadas nos próximos anos. Dessa forma, trouxemos um rol de façanhas vistas como de outro mundo.

Longevidade e pontuação de LeBron James

Atualmente com 40 anos, LeBron James segue assumindo com maestria o posto de principal jogador do Los Angeles Lakers. No entanto, em 2023, o veterano colocou seu nome na história ao ultrapassar a marca de 38 mil pontos na carreira, superando Kareem Abdul-Jabbar. Como resultado de sua competência em quadra, o astro já entrou na casa dos 41 mil pontos na NBA.

Para cultivar a marca impactante, o jogador teve que disputar 22 temporadas e mais de 1.550 jogos pela maior liga de basquete do mundo. Sem planos para se aposentar, é esperado que LeBron James permaneça escrevendo seu nome na história da franquia.

Bolas de três de Stephen Curry

Considerado um dos melhores jogadores da atualidade, Stephen Curry orquestra o Golden State Warriors em busca de mais um Playoff na temporada 2024/25. Nesse ínterim, o astro se tornou o maior arremessados da história da NBA. Em suma, já são mais de 4 mil bolas de três acertadas. A título de comparação, James Harden, segundo colocado no ranking, está quase 800 acertos atrás.

John Stockton e as assistências lendárias

Eternizado na história do Utah Jazz, John Stockton se aposentou há várias décadas, e mesmo assim seu feito jamais chegou perto de ser superado. Em um contexto geral, o ex-armador ostenta o posto de maior assistente da NBA com mais de 15 mil passes. Comparando os feitos, Chris Paul, o segundo do ranking, possui mais de 3 mil assistências atrás.

Cesta mais longa:

Atualmente, Stephen Curry é a personalidade que mais surpreende ao fazer cestas dos mais distantes lugares. No entanto, o recorde de conversão ainda está na conta de Baron Davis, que acertou um lance de 27 metros de distância. Dada a dificuldade do arremesso, é esperado que nem o astro do Warriors seja capaz de assumir o posto.

Outras mascas históricas da NBA

Mais títulos conquistados:

Toda franquia da NBA reforça seus respectivos elencos com a finalidade de atingir o feito principal; o título da liga. Se para uma franquia é difícil manter a hegemonia perante os demais adversários, imagina para um único jogador. No entanto, Bill Russell mostrou ser possível entrar para a eternidade ao vencer 11 taças da principal liga de basquete mundial em 13 temporadas.

Recorde de pontos em um único jogo:

Embora seja o maior pontuador da história da NBA, LeBron James não é o grande responsável por marcar mais pontos em um único jogo. A façanha é colocada na conta de Wilt Chamberlain, que foi capaz de fazer o imaginável ao anotar 100 pontos. Com a rivalidade entre as franquias aumentando a cada temporada, o recorde dificilmente será batido.

Jogador mais pesado a entrar em quadra:

Um outro recorde que não deve ser alcançado é o de atleta mais pesado a disputar uma partida pela NBA. Mostrando que o improvável pode acontecer, Oliver Miller atingiu 170kg ao longo de seus 2.06 metros. Como resultado das dietas e exigências das franquias atualmente, os atletas não correm o risco de superarem o feito de “Big O”, como era popularmente conhecido.

Jogador mais baixo da NBA:

Um dos critérios para receber oportunidade de atuar na NBA é justamente ter uma boa estatura para facilitar nas jogadas áreas. Por sua vez, ao longo de 14 anos, Mugsy Bogues atuou tendo apenas 1.60 metros. Com mais de 800 partidas e uma participação em Space Jam, o baixinho não teve seu recorde quebrado até os dias atuais.