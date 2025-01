NBA Brasil anuncia parceria inédita com patrocinadora do Palmeiras

A NBA Brasil anunciou nesta segunda-feira (20) que fechou um acordo com a Sportingbet, nova patrocinadora máster do Palmeiras, para que ela seja a primeira patrocinadora oficial de apostas da liga no país.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Reis se torna 7ª maior venda da história do futebol brasileiro; veja o ranking

A casa de apostas vai oferecer promoções exclusivas para os fãs brasileiros, apresentará marcas e logotipos oficiais da NBA em seus produtos e será integrada às mídias sociais e canais digitais da NBA no país.

Segundo a liga, a Sportingbet também vai atuar como patrocinadora da NBA House no Brasil, que retornará a São Paulo em junho de 2025 durante as finais da NBA.

continua após a publicidade

Além disso, a casa de apostas do grupo Entain vai patrocinar a programação ao vivo no canal da NBA Brasil no YouTube e vai oferecer aos fãs brasileiros a oportunidade de desfrutar de experiências de hospitalidade nos Estado Unidos.

- Nossa colaboração com a Sportingbet reflete nosso compromisso de envolver os fãs da NBA no Brasil de maneiras novas e criativas. Por isso estamos ansiosos para trabalhar com a empresa para aproximar ainda mais os apaixonados fãs brasileiros de seus times e jogadores favoritos - afirmou o vice-presidente de International Gaming & Data Ventures da NBA, Kuljeet Sindhar.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Estamos entusiasmados com o que podemos construir juntos, em parceria com uma das principais marcas esportivas do mundo para engajar a base de fãs no enorme e vibrante mercado brasileiro - comemorou Curry Sloan, EVP/MD LatAm, Canadá e Ibéria da Entain.