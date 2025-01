Saiba quais são os times femininos que arrecadaram as maiores receitas de 2024

O futebol feminino vem ganhando mais espaço, visibilidade e importância a cada ano. Em 2024, os 15 times femininos que mais geraram receita ultrapassaram o marco dos 100 milhões de euros pela primeira vez. Foram 11,6 milhões de euros (R$ 728 milhões na cotação atual) acumulados, segundo o levantamento feito pelo Deloitte Sports Business Group. O número representa um crescimento de 35% em relação ao ano anterior.

continua após a publicidade

➡️‘Contrato do século’ oferecido a Cristiano Ronaldo supera valor de mercado de 18 times da Série A

O Barcelona feminino aparece, pelo terceiro ano consecutivo, como o clube que arrecadou a maior receita no ano. Foram 17,9 milhões de euros (quase R$ 112 milhões na cotação atual), um aumento de 26% em relação à arrecadação da temporada 2022/23.

No entanto, ele não está sozinho no topo. O Arsenal feminino obteve a mesma receita que o clube catalão. Segundo o levantamento, o clube inglês registrou um aumento de 64% nas receitas de dias de jogo e de 48% nas receitas comerciais na temporada 2023/24.

continua após a publicidade

Quem fecha o Top 3 é o Chelsea feminino, com arrecadação de 13, 4 milhões de euros (quase R$ 84 milhões).

A Deloitte aponta que os clubes ingleses seguem liderando o ranking em termos de comercialização e profissionalização do futebol feminino. Tanto é que oito dos 15 times com as maiores receitas do ano são da liga feminina inglesa, a Women's Super League.

- O crescimento de 35% nas receitas ao longo da temporada 2023/24 é um reflexo impressionante do crescimento do futebol feminino em alguns de seus principais mercados. Investidores e líderes agora estão olhando além das receitas, aumentando seu foco na sustentabilidade e no crescimento dos clubes. Parceiros comerciais e emissoras estão agora reconhecendo o crescente perfil do futebol feminino e aumentando seus investimentos, o que, por sua vez, atrai públicos maiores e mais diversos em novos mercados acessíveis - afirmou Tim Bridge, sócio do Deloitte Sports Business Group.

continua após a publicidade

Barcelona campeão da Champions League feminina 2024 (Foto: German Parga /FC Barcelona)

- A expansão da Liga dos Campeões Feminina da UEFA e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA demonstra a demanda por mais jogos e competição. Combinado com o desenvolvimento das competições existentes, a introdução de uma nova governança e mais investimentos, isso pode impulsionar a participação, a profissionalização e a popularidade do futebol feminino a longo prazo - arrematou.

O levantamento analisou equipes femininas das principais ligas do mundo que disponibilizam informações, como as da Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Noruega, Brasil e Japão. Os clubes femininos da Austrália, Suécia e EUA não abriram suas informações, por isso ficaram de fora da análise.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira o top 15 times femininos donos das maiores receitas de 2024:

1 - Barcelona - € 17,9 milhões * - Arsenal - € 17,9 milhões 3 - Chelsea - € 13,4 milhões 4 - Manchester United - € 10,7 milhões 5 - Real Madrid - € 10,5 milhões 6 - Manchester City - € 7,9 milhões 7 - Aston Villa - € 6,3 milhões 8 - Eintracht Frankfurt - € 6 milhões 9 - Liverpool - € 5,7 milhões 10 - PSG - € 4,6 milhões 11 - Tottenham - € 3,9 milhões 12 - Everton - € 3,7 milhões 13 - Bayern de Munique - € 3,6 milhões 14 - Benfica - € 2,4 milhões 15 - SK Brann - € 2,1 milhões

Fonte: Deloitte Football Money League de 2025