Jornal elege os uniformes mais bonitos do Mundial; brasileiros ficam fora do top 10

A poucos dias do pontapé inicial para o Mundial de Clubes da Fifa 2025, que será disputado nos Estados Unidos com a inédita participação de 32 equipes, o jornal norte-americano The Athletic decidiu avaliar um dos elementos mais visuais e simbólicos do torneio: os uniformes. E o veredito surpreendeu: o Espérance, da Tunísia — adversário do Flamengo na estreia — ficou com a primeira colocação no ranking dos uniformes mais bonitos da competição.

Uniforme principal do Espérance lançado para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Espérance)

O ranking, elaborado pelo jornalista Nick Miller, avaliou os uniformes principais das 32 equipes participantes. As camisas foram analisadas com base em originalidade, estética, tradição e impacto visual. A análise levou em consideração que muitas equipes optaram por estrear novos modelos, seja exclusivos para o torneio ou já pensando na temporada 2025/26.

Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Apesar do prestígio internacional do futebol brasileiro, os quatro clubes do país que estarão na disputa ficaram fora do top 10. O Palmeiras aparece como o mais bem colocado, em 16º lugar, seguido por Botafogo (18º), Flamengo (22º) e Fluminense (24º).

Camisa do Palmeiras utilizada no Mundial (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Outro destaque foi o Wydad Casablanca, do Marrocos, que ficou na segunda posição — mais uma vez, um time africano à frente de gigantes europeus. O top 5 ainda conta com o tradicional Boca Juniors (ARG), o Borussia Dortmund (ALE) e o River Plate (ARG).

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por outro lado, o Chelsea, da Inglaterra, ficou com a última colocação (32º), sendo considerado o uniforme menos atrativo da lista. A Inter de Milão (29º), Juventus (27º) e Bayern de Munique (31º) também aparecem em posições pouco honrosas, mesmo sendo clubes de grande renome internacional.

Liam Delap com a camisa do Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Veja o ranking completo dos uniformes mais bonitos do Mundial de Clubes 2025

1. Espérance (Tunísia)

2. Wydad Casablanca (Marrocos)

3. Boca Juniors (Argentina)

4. Borussia Dortmund (Alemanha)

5. River Plate (Argentina)

6. RB Salzburg (Áustria)

7. Mamelodi Sundowns (África do Sul)

8. Inter Miami (EUA)

9. Pachuca (México)

10. PSG (França)

11. Los Angeles FC (EUA)

12. Seattle Sounders (EUA)

13. Benfica (Portugal)

14. Atlético de Madrid (Espanha)

15. Manchester City (Inglaterra)

16. Palmeiras (Brasil)

17. Ulsan HD (Coreia do Sul)

18. Botafogo (Brasil)

19. Al Ain (Emirados Árabes)

20. Real Madrid (Espanha)

21. Porto (Portugal)

22. Flamengo (Brasil)

23. Al Ahly (Egito)

24. Fluminense (Brasil)

25. Al Hilal (Arábia Saudita)

26. Monterrey (México)

27. Juventus (Itália)

28. Urawa Reds (Japão)

29. Inter de Milão (Itália)

30. Auckland City (Nova Zelândia)

31. Bayern de Munique (Alemanha)

32. Chelsea (Inglaterra)