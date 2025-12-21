Quanto o Corinthians vai ganhar pelo título da Copa do Brasil?

Vencer a Copa do Brasil vai além do benefício esportivo. A alta premiação da competição faz com que muitos clubes voltem suas atenções para a disputa deste mata-mata nacional. Esse é o caso do Corinthians, que conquistou o título novamente após 16 anos.

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians vai embolsar R$ 77,1 milhões. Além disso, a equipe carioca já acumulou R$ 20,6 milhões conquistados em fases anteriores e, com isso, termina a temporada com R$ 97,7 milhões referentes apenas a competição.

Campanha do Corinthians até a final

Por ter jogado a Libertadores, o Corinthians entrou apenas na terceira fase da competição, quando enfrentou o Novorizontino. A equipe venceu por 1 a 0 os dois confrontos, com gol de Héctor Hernández na ida e de Yuri Alberto na volta.

Nas oitavas de final, o clube eliminou o Palmeiras com duas vitórias: 1 a 0 no jogo de ida, em casa, com gol de Memphis Depay, e 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

A classificação para as semifinais ocorreu após duas vitórias sólidas sobre o Athletico-PR. Na semifinal, diante do Cruzeiro, a equipe comandada por Dorival Júnior mostrou seu lado mais "copeiro". Após o 1 a 0 fora de casa, foi derrotado na Neo Química Arena por 2 a 1, mas viu Hugo Souza virar herói nos pênaltis.

O confronto de ida da final foi marcado por muito equilíbrio. Após um 0 a 0 na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. Nuno Moreira descontou para o time carioca.