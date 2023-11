Seleção Brasileira tem valorização e é a terceira mais valiosa da data Fifa; veja ranking

Seleção Brasileira é a terceira mais valiosa do mundo



O Brasil agora está no seleto grupo de seleções com valor de mercado superior a € 1 bilhão. Os dois outros países são Inglaterra e França. Portugal, que estava à frente do Brasil no ranking de outubro, caiu para a quarta posição.



