Endrick rejeita marcas gigantes e assina com nova patrocinadora até 2028

Após meses de negociações e disputa entre gigantes, Endrick definiu a marca esportiva que vestirá pelos próximos anos: a New Balance. A joia do Palmeiras, que irá para o Real Madrid em 2024, assinou contrato de patrocínio com a marca norte-americana até julho de 2028.



O anúncio deve ser feito nas próximas semanas. Enquanto isso, o atacante ainda não está obrigado a calçar as chuteiras da empresa em treinos e jogos. Contra o Flamengo nesta quarta-feira (8), por exemplo, ele usou uma chuteira da New Balance no primeiro tempo e uma da Adidas no segundo.



