Quem tem a maior fortuna: Federer, Nadal ou Djokovic?

Roger Federer tem maior fortuna do tênis



Não há dúvida: dentro do "Big Three", Roger Federer é quem tem a maior fortuna. De acordo com levantamentos da Forbes, o tenista suíço chega a acumular valor superior ao que Nadal e Djokovic receberam juntos durante toda a carreira.



➡️ Quais clubes mais lucraram com premiação na Libertadores em cinco anos? Veja ranking



O principal motivo é a força comercial de Federer. Os US$ 131 milhões recebidos em prêmios representam menos de 11% dos ganhos totais de sua carreira antes de impostos e taxas de agentes (US$ 1,2 bilhão). A maior parte da fortuna é fruto de patrocínios e outros empreendimentos.