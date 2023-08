Receitas, público e audiência: números comprovam sucesso da Copa Feminina e crescimento da modalidade

- A tendência é que o futebol feminino continue crescendo de forma ainda mais acelerada, e essa enorme visualização ao longo de todo o torneio mostra como o interesse e o espaço para a modalidade estão caminhando para uma direção mais justa. Os países que não derem a devida atenção à categoria ficarão para trás, seja dentro de campo ou nas demais áreas que envolvem esse esporte - afirma Fábio Wolff, membro do comitê organizador do Brasil Ladies Cup - torneio amistoso de futebol feminino - e especialista em marketing esportivo.



Os principais números da Copa do Mundo Feminina



✔️ Disputado na Austrália e Nova Zelândia, o torneio ultrapassou o recorde de público de 2015 de 1,35 milhão antes mesmo da conclusão das oitavas de final. No total, 1,97 milhão de pessoas foram aos jogos do Mundial.



✔️ A Copa Feminina gerou mais de US$ 570 milhões em receita para a Fifa. O valor recorde foi celebrado por Gianni Infantino, presidente da entidade: "Geramos a segunda maior receita de qualquer esporte além, é claro, da Copa do Mundo masculina, no cenário global.”



✔️ A Cazé TV, canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube, somou mais de 69 milhões de visualizações com todos os 64 jogos do Mundial, transmitidos ao vivo e de forma gratuita.



✔️ A Fifa teve 30 patrocinadores na Copa Feminina, contra 14 da última edição, disputada na França, em 2019.



✔️ A Fifa concedeu US$ 110 milhões (R$ 540 milhões) em premiação às seleções e jogadores. O valor é quase quatro vezes maior que a edição de 2019 (US$ 30 milhões) e sete vezes mais do que a de 2015 (US$ 15 milhões).