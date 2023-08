Ranking Biz: Os maiores acordos de patrocínio máster no futebol brasileiro

Os destaques do levantamento:



✔️ Donos dos elencos mais caros do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo também lideram o ranking de patrocínios mais valiosos do país.



✔️ Vários clubes tiveram valorizações significativas no espaço máster da camisa ao assinarem com sites de apostas em 2023. Foi o caso de Bahia, Athletico-PR, Fortaleza, Botafogo, Cruzeiro e Santos, por exemplo.



✔️ Cabe destacar que Corinthians, Grêmio e Inter recebem valores maiores com a venda de outras propriedades do uniforme. Nestes casos, casas de apostas expõem suas marcas em outro espaço da camisa, como a omoplata ou as costas, e pagam mais caro do que o patrocinador máster.