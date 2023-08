Fifa anuncia receita recorde com a Copa do Mundo Feminina 2023; veja valores

Inglaterra e Espanha disputam premiação milionária



Além do reconhecimento esportivo, muito dinheiro está em jogo na final da Copa do Mundo Feminina 2023. A partida entre Espanha e Inglaterra será disputada neste domingo, às 7h (de Brasília), no Accor Stadium.



A seleção campeã, só pelo título, levará US$ 4,29 milhões (cerca R$ 21,5 milhões). De forma paralela, cada uma das 23 jogadoras campeãs receberá US$ 270 mil (R$ 1,34 milhão) diretamente da Fifa.



Campeão - US$ 4,29 milhões (R$ 21,5 milhões) para a federação e US$ 270 mil (R$ 1,34 milhão) para cada jogadora



Vice-campeão - US$ 3,015 milhões (R$ 15 milhões) para a federação e US$ 195 mil (R$ 974 mil) para cada jogadora