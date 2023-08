Premiação da Copa do Mundo Feminina 2023: veja quanto Espanha e Inglaterra podem faturar com título

Premiação da Copa do Mundo Feminina:



Campeão - US$ 4,29 milhões (R$ 21,5 milhões) para a federação e US$ 270 mil (R$ 1,34 milhão) para cada jogadora



Vice-campeão - US$ 3,015 milhões (R$ 15 milhões) para a federação e US$ 195 mil (R$ 974 mil) para cada jogadora



Valor recorde em premiação



A Fifa vai pagar em premiações mais do que já pagou em qualquer outra edição do Mundial feminino. Ao todo, a entidade vai desembolsar mais de US$ 110 milhões (R$ 550 milhões) em premiações - um aumento de quase 300% em relação à Copa da França, em 2019.



Este montante total será dividido em duas partes: uma, de US$ 61 milhões, será distribuída entre as seleções e outra, de US$ 49 milhões, será paga diretamente às jogadoras - algo inédito nos torneios da Fifa.