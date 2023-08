Palmeiras na ponta, Botafogo e São Paulo em alta: veja ranking de sócios por clube

Outros quatro clubes brasileiros superam a barreira dos seis dígitos no quadro de sócios-torcedores: Corinthians, Grêmio, Inter e Flamengo. Ainda assim, o quarteto não ameaça a liderança alviverde.



O que explica a vantagem do Palmeiras?



A grande diferença do Palmeiras para os rivais surpreende, mas tem uma explicação. Em janeiro deste ano, o clube lançou a Palmeiras Pay, sua plataforma digital que une conta bancária e produtos ligados ao clube.



Os torcedores que abrem conta e ativam o cartão de débito podem usar o plano mais básico do Avanti gratuitamente por um mês. Os que pedem o cartão de crédito ganham a degustação por seis meses.



Por isso, o programa de sócio-torcedor cresceu tanto nos últimos oito meses. Quando o clube lançou a plataforma, eram cerca de 74 mil avantis. Cabe destacar que, depois do período de teste, o torcedor passa a ser cobrado normalmente se optar por seguir no programa Avanti.