Qual o tamanho da fortuna de Novak Djokovic, estrela do tênis?

Ganhos de Djokovic ao longo da carreira



✔️ Vencedor de 23 Grand Slams - recorde histórico entre os homens -, Djokovic acumula US$ 170 milhões em prêmios em dinheiro. Essa é a melhor marca do tênis, à frente dos US$ 135 milhões de Nadal, dos US$ 131 milhões de Federer e dos US$ 64 milhões de Andy Murray.



✔️ O tenista sérvio acumulou ainda mais grana fora das quadras. Ao todo, são mais de US$ 340 milhões provenientes de contratos de patrocínio, aparições e licenciamento. Apenas nos últimos 12 meses, foram mais de US$ 20 milhões.