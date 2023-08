Qual clube tem o elenco mais caro da Arábia Saudita? Veja valores e compare

Com Neymar, Malcom e cia, o Al-Hilal é o dono do elenco mais caro da Arábia Saudita. De acordo com o site "Transfermarkt", especialista no mercado da bola, o grupo de jogadores do clube é avaliado em € 259,55 milhões (R$ 1,38 bilhão).



O valuation individual é calculado com base em diversos fatores, como posição, idade, potencial e duração de contrato de cada jogador, com o objetivo de prever o valor estipulado em uma possível negociação.



