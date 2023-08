Efeito Cristiano Ronaldo: receitas de TV da Liga Saudita disparam após chegada do craque

Até então pouco conhecida, a Saudi Pro League era exibida apenas nas regiões do Oriente Médio e do norte da África até o fim de 2022. Agora, é uma das competições mais procuradas pelo mercado.



- A chegada de Cristiano Ronaldo à Liga Saudita contribuiu para a transmissão para 140 países e aumentou as receitas de televisão em 650% - disse Carlo Nohra, chefe de operações da Saudi Pro League.



+ Duelo Lance! Biz: compare os salários milionários de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar



No Brasil, duas empresas compraram os direitos de transmissão da Liga Saudita: a Band, que exibe os jogos na TV aberta e fechada, e o Canal GOAT, que transmite no Youtube de forma gratuita.