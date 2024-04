Quanto o Flamengo recebe da Adidas em contrato de patrocínio?

🏆 Premiações por desempenho



Além dos royalties, outro pagamento varíavel do contrato depende do desempenho do time em campo. No novo contrato, foi mantida a tabela de premiação para o time masculino definida em 2021.



A novidade foi a inclusão do futebol feminino, que passou a incluir prêmios de R$ 800 mil pelo título brasileiro e até R$ 500 mil pela Libertadores.



No futebol masculino, as premiações serão de R$ 5,5 milhões por título do Brasileirão, R$ 4 milhões por título da Libertadores e R$ 2 milhões pelo título do Mundial de Clubes. Não há prêmios previstos para Carioca e Copa do Brasil.



📃 Outras cláuslas no contrato



Além dos pontos destacados acima, o Flamengo negociou a redução das contrapartidas da Adidas. A principal é a diminuição da exposição da marca de 20% para 10% dos backdrops em entrevistas.



De acordo com o portal MRN, esta mudança está ligada à tentativa do Flamengo em juntar novas propriedades para oferecer à Pixbet, atual patrocinadora máster do clube. A ideia é reajustar o valor do patrocínio da casa de apsotas para igualar o valor pago ao Corinthians.



Por fim, o contrato com a Adidas garante que o Flamengo seguirá sendo o principal parceiro da marca no Brasil. Caso a empresa assine com qualquer outro clube brasileiro em valores superiores ao Rubro-Negro, ela deve automaticamente não apenas igualar o valor, como pagar 10% a mais ao Fla.