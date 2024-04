São Paulo ou Palmeiras: qual clube gastou mais com reforços em 2024?

Dos seis reforços do São Paulo, três chegaram sem custos: Luiz Gustavo, Erick e Sabino. O mais caro foi o atacante Ferreirinha, que custou cerca de R$ 22 milhões aos cofres do clube.



🔴⚪⚫ Reforços do São Paulo em 2024:



- Ferreira: R$ 22 milhões

- André Silva: R$ 19 milhões

- Bobadilla: R$ 10 milhões

- Luiz Gustavo: Sem custo (livre no mercado)

- Erick: Sem custo (livre no mercado)

- Sabino: Sem custo (livre no mercado)



💰 Total: R$ 51 milhões



➡️ Placar exato! Coloque R$100 no Lance! Betting e fature R$470 no placar que mais se repetiu em São Paulo x Palmeiras