De onde vem o dinheiro do Flamengo? Veja as principais fontes de receita

📺 Broadcast: R$ 425 milhões



A principal fonte de receita do Flamengo são os direitos de transmissão e as premiações - o chamado "Broadcast". Em 2023, foram arrecadados R$ 425 milhões apenas nesta linha.



Um dos motivos é o contrato rubro-negro com a Globo pelos direitos do Campeonato Brasileiro, com um mínimo garantido em pay-per-view que a maioria dos adversários não têm. O vice na Copa do Brasil também foi importante para impulsionar os números.