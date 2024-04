Quanto o São Paulo ainda deve a Daniel Alves? Veja evolução da dívida

Em liberdade provisória depois de ser condenado a quatro anos e meio de prisão na Espanha, o ex-jogador Daniel Alves ainda tem um valor milionário a receber do São Paulo. De acordo com o balanço divulgado pelo clube, o Tricolor tinha uma dívida de R$ 10,15 milhões com o atleta até o fim de 2023.



A efeito de comparação, a dívida do São Paulo com Daniel Alves era de R$ 20,4 milhões em 31 de dezembro de 2022. Foram pagos, portanto, mais de R$ 10 milhões durante o ano passado.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp