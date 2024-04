Qual é o tamanho da dívida do Flamengo? Veja evolução recente

💸 A dívida atual do Flamengo



No último balanço financeiro, a diretoria do Flamengo revelou que a dívida operacional líquida do clube é de R$ 48 milhões. Esta métrica - usada para demonstrar a saúde financeira de uma empresa - considera todas as dívidas operacionais (R$ 310,7 mi) e desconta o que há em caixa (R$ 262,6 mi).



- O cálculo do endividamento líquido operacional não inclui provisões para contingências, uma vez que não há certeza de que o clube terá de pagar tais valores, nem adiantamentos, visto que tais valores também não são pagos – o valor sai do ativo à medida que as receitas relativas aos adiantamentos são reconhecidas no resultado, sem efeito no caixa - explica o Flamengo no balanço.



Em 2022, a dívida operacional líquida era de R$ 227 milhões. O Flamengo, portanto, diminuiu o endividamento em 79% em apenas um ano. Veja, abaixo, a evolução desde 2019.



💰 Evolução da dívida operacional líquida do Flamengo: