Onde assistir ao Brasileirão 2024? Entenda divisão dos direitos de transmissão

📺 Onde assistir ao Brasileirão na TV aberta?



Assim como nos últimos anos, a Série A do Brasileirão será transmitida pela Globo na TV aberta. A emissora tem contratos individuais com todos os clubes e será responsável por exibir as partidas da competição até o fim de 2024.



Com contrato de exclusividade na TV aberta, a Globo costuma fazer duas transmissões por semana, de preferência nas noites de quarta-feira, às 21h30, e nas tardes de domingo, às 16h. Vale destacar que há duelos com exibição simultânea com divisão de praças ao redor do Brasil.