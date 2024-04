Saiba quem são os donos de clubes mais ricos do Brasileirão 2024

4. John Textor (dono do Botafogo)



Dono da SAF do Botafogo desde 2022, John Textor tem sua fortuna estimada entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (entre R$ 5 bilhões e R$ 7,6 bilhões). O patrimônio do empresário é composto por vários ativos, entre eles a Eagle Football Holding. Além do Botafogo, ele é dono do Lyon (FRA), do RWD Molenbeek (BEL) e tem participação acionária no Crystal Palace (ING).



5. Ronaldo Fenômeno (dono do Cruzeiro)



Desde que parou de jogar futebol, Ronaldo passou a investir em empresas, tanto do setor esportivo quanto em outros ramos. Além do Cruzeiro, ele é dono do Valladolid, da Espanha e de outras empresas, como Ronaldo TV, Oddz Network, Octagon Brasil, por exemplo. A fortuna do ex-atacante da Seleção Brasileira é estimada em R$ 1 bilhão