Palmeiras supera Flamengo e tem elenco mais caro do Brasileirão; veja ranking

Corinthians, Fluminense e Inter são as únicas outras equipes que ultrapassam a marca dos R$ 500 milhões de valor de mercado.



Do outro lado, Cuiabá, Vitória, Atlético-GO, Juventude e Criciúma têm os elencos menos valiosos do Brasileirão 2024 - todos avaliados em menos de R$ 150 milhões.



💸 Os elencos mais valiosos do Brasileirão:



1. Palmeiras - R$ 1,2 bilhão

2. Flamengo - R$ 895 milhões

3. Corinthians - R$ 620 milhões

4. Fluminense - R$ 600 milhões

5. Inter - R$ 545 milhões

6. São Paulo - R$ 495 milhões

7. Atlético-MG - R$ 483 milhões

8. Grêmio - R$ 422 milhões

9. RB Bragantino - R$ 395 milhões

10. Botafogo - R$ 388 milhões

11. Vasco - R$ 380 milhões

12. Athletico-PR - R$ 375 milhões

13. Cruzeiro - R$ 350 milhões

14. Bahia - R$ 323 milhões

15. Fortaleza - R$ 207 milhões

16. Cuiabá - R$ 145 milhões

17. Vitória - R$ 137 milhões

18. Atlético-GO - R$ 123 milhões

19. Juventude - R$ 87 milhões

20. Criciúma - R$ 80 milhões